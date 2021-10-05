В Минздраве рассказали, сколько женщин работают врачами в государственных медучреждениях

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Женщины составляют более 70% от общего числа врачей, которые работают в государственных муниципальных медучреждениях в России. Такие данные были собраны Минздравом России в 2020 году, сообщила статс-секретарь - заместитель министра здравоохранения РФ Александра Дронова во вторник.

"В 2020 году в государственных муниципальных медицинских организациях работали практически 400 тыс. врачей женщин. Это 71% от общего числа врачей. Среди средних медицинских работников доля женщин еще выше и составляет 1,1 млн женщин. Это практически 95% от всех работников данной категории. Для сравнения, в 2018 году эти цифры были значительно ниже. То есть тенденция, конечно, показывает рост", - сказала она на марафоне "Здоровье женщин - благополучие нации" в ТАСС в рамках III Евразийского женского форума.

В ряде федеральных округов РФ также отмечается максимальное увеличение числа врачей-специалистов женщин за последние два года, отметила Дронова. "Например, в Северо-Кавказском федеральном округе их количество выросло практически на 4% в сравнении с 2018 и 2019 годами. Лидирует среди субъектов данного округа Республика Ингушетия - там 85% врачей-специалистов женщин работает. В Республике Северная Осетия (Алания) практически 83% составляют женщины. В Центральном федеральном округе также идет рост, и лидируют Москва, Московская, Тамбовская, Калужская, Тульская области. В Северо-Западном федеральном округе также за последний год идет тенденция по увеличению количества женщин-врачей", - рассказала она.

С сфере медицинского образования также прослеживается такая тенденция. Например, в подведомственных Минздраву РФ образовательных организациях по программам высшего образования обучаются 167 тыс. женщин, что составляет практически 70% от общего количества обучающихся, сообщила Дронова. "Если мы посмотрим на руководящие роли в сфере медицинского образования, стоит отметить, что за последние пять лет численность женщин - руководителей организаций высшего образования в сфере медицины возросла на 50%. Все эти данные позволяют сделать вывод о росте количества женщин, которые занимают ключевые посты в сфере медицинского образования и в целом в сфере медицины", - заключила она.