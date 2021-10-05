Минздрав: при организации отдыха детей в лагерях приняты все меры по профилактике ковида

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Все необходимые меры по профилактике новой коронавирусной инфекции были приняты при организации детского летнего оздоровительного отдыха в России, медицинское обеспечение отдыхающих оценивается как удовлетворительное. Об этом во вторник сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"Мы оцениваем ход медицинского обеспечения летней оздоровительной кампании достаточным <...> В условиях коронавирусной инфекции, это наложило определенный отпечаток, были приняты меры необходимые для профилактики [заболеваемости]", - сказал он на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Салагай добавил, что во время оздоровительной кампании за организациями детского отдыха были закреплены медицинские организации для оказания экстренной неотложной помощи. "Лагеря были обеспечены средствами индивидуальной защиты", - заключил он.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что в 2021 году более 4,5 млн детей отдохнули в детских лагерях.