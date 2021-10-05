Саратовская область получит дополнительно более 85 млн рублей на борьбу с коронавирусом

САРАТОВ, 5 октября. /ТАСС/. Саратовская область получит из резервного фонда правительства России на борьбу с коронавирусом еще более 85 млн рублей, сообщается во вторник в Telegram-канале "Володин. Саратов".

Ранее в Telegram-канале сообщалось, что региону уже в середине сентября из резервного фонда выделялось 135 млн рублей на закупку лекарств от коронавируса для тех, кто проходит лечение на дому, после того, как власти региона сообщали о росте количества заболевших. Региональный министр здравоохранения Олег Костин тогда отмечал, что разработан адресный характер распространения лекарств тем, кому они нужнее всего.

"Региону выделено более 85 млн рублей. Средства пойдут на приобретение лекарств для больных коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях", - говорится в опубликованном сообщении. В итоге региону будет оказана поддержка в размере 220 млн рублей.

Число заражений коронавирусом в Саратовской области резко начало расти в конце сентября, рост продолжается практически ежедневно. В связи с этим в области вводятся ограничения по коронавирусу, организуют дополнительные койки в ковидных госпиталях.

Пятого октября в Саратовской области зарегистрировано 329 новых случаев заражения коронавирусом - максимальное число за сутки с начала пандемии. Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 90 367 человек. Выздоровели с начала эпидемии 82 068 человек.