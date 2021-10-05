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ЦБ выпускает памятную серебряную монету, посвященную Некрасову

Ее номинал - два рубля. Тираж составит 3 тыс. штук
© Банк России

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Банк России 5 октября 2021 года выпустит в обращение памятную серебряную монету "Поэт Н.А. Некрасов, к 200-летию со дня рождения" серии "Выдающиеся личности России". Номинал монеты - два рубля, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение поэта на скамейке и сидящей рядом собаки на фоне пейзажа, который выполнен в технике лазерного матирования. Справа вверху по окружности имеется надпись "Н.А. НЕКРАСОВ" и в две строки расположены годы жизни поэта: "1821" и "1878".

Тираж монет составит 3 тыс. штук. Монеты изготовлены качеством "пруф".

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, отмечает Банк России.

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