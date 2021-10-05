Фукуок начнет принимать иностранных туристов со второй половины ноября

ХАНОЙ, 5 октября. /ТАСС/. Вьетнамский курортный остров Фукуок начнет со второй половины ноября принимать у себя полностью вакцинированных от COVID-19 иностранных туристов. Об этом сообщила во вторник газета "Туой че" со ссылкой на заместителя председателя Народного комитета (администрации) южной провинции Кьензянг, к которой относится Фукуок, Нгуен Лыу Чунга.

По его словам, открытие Фукуока для иностранных посетителей с ковид-паспортами будет осуществляться в соответствии с одобренной правительством пилотной схемой. План по восстановлению туристической сферы Вьетнама на период 2021-2022 годов предполагает, что посещать Фукуок смогут полностью вакцинированные гости из-за рубежа или те, кто уже переболел COVID-19 и имеет документальное подтверждение этого, при этом все местное население к моменту возвращения иностранных туристов также должно быть полностью привито против коронавируса. Точная дата официального открытия острова будет зависеть от выполнения ряда предварительных условий, включая охват вакцинацией от COVID-19 населения Фукуока, сказал чиновник.

Ранее сообщалось, что власти острова намерены до конца сентября вакцинировать все местное население трудоспособного возраста, которое составляет примерно 220 тыс. человек, после чего с октября Фукуок вновь начнет принимать иностранных туристов. Однако темпы вакцинации несколько затянулись - на данный момент доля привитых первой и второй дозами среди местного населения составляет 34% и 7,4% соответственно.

На начальном этапе на Фукуок планируется пускать до 3 тыс. иностранных гостей в месяц, а если эпидемиологическая обстановка будет оставаться благоприятной, то количество отдыхающих на острове будет разрешено увеличить до 5 тыс. человек в месяц.

За последние несколько лет Фукуок превратился в популярный и востребованный курорт международного уровня. Перед пандемией значительную часть посетителей этого острова составляли российские туристы. В 2019 году на Фукуоке побывали более полумиллиона иностранцев, в том числе около 200 тыс. россиян.