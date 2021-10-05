Ставрополье получит еще 66 млн рублей на бесплатные лекарства для больных COVID-19

ПЯТИГОРСК, 5 октября. /ТАСС/. Ставропольскому краю выделено порядка 66 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами амбулаторных больных с COVID-19. Об этом сообщили журналистам во вторник в управлении по информационной политике аппарата региона.

"Ставрополье получит дополнительно почти 66 млн рублей. С начала года бесплатные лекарства от COVID-19 получили 63 тыс. 192 амбулаторных больных на сумму 266,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

Распоряжение о выделении регионам более 5,1 млрд рублей на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с коронавирусной инфекцией подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Средства из резервного фонда кабинета министров позволят обеспечить необходимыми препаратами более 1,5 млн россиян. Работа ведется по поручению президента РФ Владимира Путина.