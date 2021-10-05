{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Ставрополье получит еще 66 млн рублей на бесплатные лекарства для больных COVID-19

С начала года бесплатные лекарства от COVID-19 получили более 63 тыс. амбулаторных больных

ПЯТИГОРСК, 5 октября. /ТАСС/. Ставропольскому краю выделено порядка 66 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами амбулаторных больных с COVID-19. Об этом сообщили журналистам во вторник в управлении по информационной политике аппарата региона.

"Ставрополье получит дополнительно почти 66 млн рублей. С начала года бесплатные лекарства от COVID-19 получили 63 тыс. 192 амбулаторных больных на сумму 266,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

Распоряжение о выделении регионам более 5,1 млрд рублей на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с коронавирусной инфекцией подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Средства из резервного фонда кабинета министров позволят обеспечить необходимыми препаратами более 1,5 млн россиян. Работа ведется по поручению президента РФ Владимира Путина.

Теги
РоссияСеверный КавказПандемия COVID-19
Самолет Уфа - Новый Уренгой сел на запасном аэродроме в Сургуте из-за тумана
Также задерживаются два рейса из аэропорта Нового Уренгоя в Уфу и Омск
Читать полностью