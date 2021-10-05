Власти Иркутской области планируют заасфальтировать все дороги, которые ведут на Байкал

ИРКУТСК, 5 октября. /ТАСС/. Власти Иркутской области планируют заасфальтировать все дороги на территории региона, которые ведут на Байкал. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства области Руслан Ситников во вторник на совещании по вопросам развития туризма.

"Вся дорожная сеть к Байкалу должна быть заасфальтирована. В Бурятии это сделано. <...> Мы видим потенциал для развития велосипедной дорожной сети, поэтому в этом направлении движемся. Минтрансу [области] дано поручение формировать это отдельной программой, так как это достаточно серьезные денежные средства. Разработаем к декабрю программу, и уже на федеральном уровне губернатор дальше будет эти вопросы поднимать", - сказал Ситников.

В качестве примера территорий, где еще нет асфальтовых дорог до Байкала, он упомянул поселок Бугульдейка, расположенный на берегу озера. Асфальтового покрытия также нет на дороге на острове Ольхон, однако там весной 2021 года началась реконструкция, за несколько лет дорога заасфальтируют.

Ситников также сообщил, что по поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева началась работа по передаче в федеральную собственность Байкальского тракта, который ведет из Иркутска в поселок Листвянка и является самой короткой дорогой из Иркутска на Байкал. Власти планируют продолжить реконструкцию этой дороги, а по правой стороне от нее, вдоль берега реки Ангары, создать новые места для отдыха, что позволит, в частности, разгрузить Листвянку.

Как сообщал ТАСС, корпорация Туризм.РФ разработает проект развития туристической инфраструктуры двух байкальских регионов - Иркутской области и Республики Бурятия - "Большой Байкал". Это будет проект развития территории площадью 385,4 тыс. кв. км, на которой проживают 2,4 млн человек.