Эксперт: женщины в два раза лучше мужчин прислушиваются к рекомендациям врачей

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Россиянки в два раза внимательнее относятся к рекомендациям врачей, чем мужчины, и, соответственно, лучше лечатся. Это является одной из причин того, что женщины живут в среднем на 10 лет больше, сообщила во вторник главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины" Оксана Драпкина.

"Женщины намного лучше лечатся. Они привержены, они слышат рекомендации врачей и следуют им. В два раза лучше, чем мужчины. И если мне как врачу нужно сделать так, чтобы у мужчины нормализовалось давление, чаще всего я приглашаю его вместе с супругой и рассказываю больше даже ей, какие таблетки и когда ему нужно пить", - сказала она на марафоне "Здоровье женщин - благополучие нации" в ТАСС в рамках III Евразийского женского форума.

Как напомнила Драпкина, этот фактор является одним из ключевых в определении продолжительности жизни. "Традиционно женщины живут на 10 лет больше, чем мужчины. Продолжительность жизни увеличивается и у женщин, и у мужчин, но разница остается. <…> При этом совершенно неправильно считать, что женщины умирают от каких-то женских болезней. Первая и лидирующая причина смерти - это сердечно-сосудистые заболевания", - подчеркнула она.

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике также рассказала об индексе приверженности здоровому образу жизни, который был высчитан специалистами путем математического анализа данных 22 пациентов.

"На основании наших уникальных эпидемиологических данных сформирован индекс приверженности здоровому образу жизни. Вошли из огромного количества факторов пять основных. Когда мы провели корреляционный анализ со смертностью этого индекса, оказалось, что они связаны напрямую. Первое - не курить. Второе - употреблять не менее 400 г овощей и фруктов в день. Третье - это ходьба, хотя бы полчаса в день. Четвертое - незлоупотребление солью. И, наконец, последнее - не злоупотреблять алкоголем, поскольку нет безопасных его доз, спорить об этом нечего", - заключила она.