Волонтеры "Чистой Арктики" проведут уборку территории возле беломорских петроглифов

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 октября. /ТАСС/. Участники проекта "Чистая Арктика" очистят экотропу у беломорских петроглифов, а также уберут многолетнюю свалку в поселке Летнереченский Беломорского района Карелии. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе правительства региона.

"На первой локации ребятам предстоит очистить экотропу, ведущую к петроглифам, убрать валежник. Еще одна точка на экспедиционной карте - поселок Летнереченский. Там команда совместно с местными жителями ликвидирует многолетнюю свалку", - говорится в сообщении.

Экспедиция проекта "Чистая Арктика" в Карелии завершится 12 октября. В республику прибыли работать добровольцы из разных регионов страны. Как отмечают организаторы, в этот раз в команде появятся девушки. После этого новая команда под эгидой проекта соберется уже в Мурманской области.

В Карелию "Чистая Арктика" прибыла после серии субботников в Республике Коми. С двух площадок за неделю волонтеры вывезли около 230 тонн отходов. Кроме того, очищать территорию продолжают на острове Южный архипелага Новая земля, где добровольцы команды "Чистый север - чистая страна" находятся уже более месяца.

Петроглифы Карелии - это уникальные образцы первобытного монументального наскального искусства. Группа петроглифов на Белом море - "Бесовы следки" - была открыта в 1926 году и насчитывает 470 фигур, позднее рядом с "Бесовыми следками" было открыто еще несколько сотен изображений. Другая большая группа петроглифов расположена на восточном берегу Онежского озера в Пудожском районе, возле мыса Бесов Нос, и насчитывает более 1,2 тыс. изображений. 28 июля 2021 года на 44-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО было принято единогласное решение о включении российского объекта "Петроглифы Онежского озера и Белого моря" в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Идея проекта "Чистая Арктика", направленного на создание единой программы по очистке Севера, принадлежит капитану ледокола "50 лет Победы" Дмитрию Лобусову и Герою Труда Геннадию Антохину. В начале июня Лобусов предложил провести "большую арктическую уборку". Представленная 5 июля в Общественной палате РФ программа получила широкую поддержку, в том числе спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, Росприроднадзора, волонтерских и общественных организаций, научного сообщества, глав арктических регионов.