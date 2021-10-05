Ко Дню учителя запущена программа по цифровой трансформации образования для педагогов

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Цифровая образовательная платформа "Сферум" ко Дню учителя запускает бесплатную программу по цифровой трансформации образования для педагогов. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Mail.ru Group.

"Ко Дню учителя цифровая образовательная платформа "Сферум", созданная Mail.ru Group и "Ростелекомом", запускает набор на курс "Цифровая трансформация образования: профиль современного учителя". На бесплатный курс повышения квалификации могут попасть педагоги школ и вузов из разных уголков страны. Обучение будет проходить на платформе GeekBrains (входит в экосистему VK)", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что обучение начнется 1 ноября 2021 года, в программу курса входят 15 видеолекций, тесты, а также задания для самостоятельной работы. Успешно прошедшие курс педагоги получат удостоверение о повышении квалификации.

Уточняется, что программа подготовлена экспертами компаний в сфере онлайн-образования и академического сообщества.

"Мы приурочили открытие набора на программу по цифровой трансформации образования ко Дню учителя. Таким образом мы хотим поздравить всех педагогов и предоставить им еще больше возможностей для освоения цифровых технологий. Сегодня технологии - это помощник в руках учителя, такой же как мел и указка. С их помощью можно говорить с учениками на одном языке и делать уроки интерактивнее и интереснее. Цифровые инструменты помогают учиться и общаться из любого уголка страны", - приводятся в сообщении слова директора по связям с вузами Mail.ru Group Сергея Марданова.