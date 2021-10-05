Патриарх Кирилл поблагодарил Кадырова за укрепление межрелигиозного единства

МАГАС, 5 октября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с 45-летним юбилеем главу Чечни Рамзана Кадырова и поблагодарил его за работу, направленную на укрепление межрелигиозного и межнационального единства, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Русской православной церкви (РПЦ).

"Сердечно поздравляю вас со знаменательной датой - 45-летием. За годы вашего служения на посту главы Чеченской Республики вы зарекомендовали себя профессиональным, ответственным и целеустремленным руководителем. <…> Особую признательность хотел бы выразить вам за труды, направленные на укрепление межнационального мира и межрелигиозного согласия, а также за внимание к деятельности Махачкалинской епархии Русской православной церкви", - передает пресс-служба слова патриарха.

Как сообщается, также предстоятель Русской православной церкви выразил надежду на плодотворную работу, направленную на воспитание молодежи.

"Надеюсь, что соработничество государственной власти, представителей различных вероисповеданий и всех людей доброй воли будет и впредь способствовать утверждению традиционных духовно-нравственных ценностей в обществе и патриотическому воспитанию молодого поколения. Желаю вам телесного здравия и бодрости духа, помощи свыше и успехов в вашем служении на благо России", - цитирует также пресс-служба патриарха Кирилла.

Кадорову исполнилось 5 октября 45 лет. В этот же день состоится церемония его вступления в должность руководителя республики. Рамзан Кадыров занимает первое место среди действующих глав российских регионов по длительности пребывания на посту. Он руководит Чеченской Республикой с 2007 года. Дважды - 2 марта 2007 года и 5 марта 2011 года - был утвержден в должности депутатами регионального парламента, 18 сентября 2016 года и 19 сентября 2021 года избирался главой Чечни на прямых выборах.