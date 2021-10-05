ТАСС, 5 октября. Власти в Амурской области организовали бесплатную юридическую помощь для пострадавших при ЧС. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"В Приамурье организована работа адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. <...> Юристы консультируют граждан в устной и письменной форме, помогают в составлении заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера", - говорится в сообщении.

В основном решаются вопросы восстановления имущественных прав, личных неимущественных прав, возмещения ущерба, причиненного вследствие ЧС.

Адвокаты могут представлять интересы граждан в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.

В Амурской области в период летнего паводка пострадавшими признаны 12 тыс. человек, вода затронула 103 населенных пункта, за весь период повреждены около 1,5 тыс. домовладений, из них порядка 650 признано непригодными, а еще 350 - подлежащими капремонту. Повреждены 488 км дорог, 39 мостов, 107 водопропускных труб. Правительство региона уже оценило общий ущерб в 9 млрд рублей, подсчет продолжается. В регионе введен режим ЧС федерального характера.