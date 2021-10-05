В Японии обнаружили ранее неизвестный вирус, передающийся от клещей

ТОКИО, 5 октября. /ТАСС/. Ранее неизвестный вирус, который может передаваться людям через укусы клещей и вызывать лихорадку, обнаружен японскими учеными на северном острове Хоккайдо. Об этом сообщается в понедельник на сайте Университета Хоккайдо, чьи специалисты сделали это открытие.

Вирус выявили в 2019 году, когда 41-летний мужчина был госпитализирован на Хоккайдо с лихорадкой и болью в ногах после, как предполагается, укуса клеща во время прогулки по лесу. Второй пациент с аналогичными симптомами был зарегистрирован в 2020 году. Его лечение заняло порядка двух недель. При этом тесты показали, что он не был инфицирован какими-либо известными вирусами, переносимыми клещами в этом регионе. Оба случая характеризовались лихорадкой и снижением количества тромбоцитов и лейкоцитов в крови.

Генетический анализ вирусов, выделенных из образцов крови двух пациентов, выявил новый тип ортонаировируса (класс найровирусов), который включает в себя такие патогены, как вирус геморрагической лихорадки Крым-Конго. Затем ученые проверили образцы крови еще нескольких пациентов, у которых с 2014 года наблюдались похожие симптомы после укусов клещей.

"С 2014 года в Японии новым вирусом заразились минимум семь человек. Случаев смерти до сих пор не подтверждено", - отметил вирусолог Кейта Мацуно. По данным ученых, также у некоторых из больных наблюдались нарушения функций печени. Помимо этого, специалисты Университета Хоккайдо также проверили образцы крови диких животных, в том числе оленей и енотов. Результаты исследования подтвердили наличие у них антител к новому вирусу.

Вирус получил название Йезо (так ранее именовали Хоккайдо). Полное исследование опубликовано в издании Nature Communications.