Суд перенес рассмотрение иска футболиста Хохлова к Facebook на 7 февраля

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Солнцевский суд Москвы отложил рассмотрение иска главного тренера футбольного клуба "Ротор" и экс-футболиста сборной России Дмитрия Хохлова к Facebook на 150 млн рублей для надлежащего уведомления ответчика о судебном заседании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судебное заседание по иску Хохлова Д. В. к Facebook Inc отложено на 12:00 мск 7 февраля 2022 года. Судом удовлетворено ходатайство представителя истца об извещении Facebook Ink в соответствии с конвенцией от 15 ноября 1965 года "О вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским и торговым делам", - сказали в пресс-службе.

Хохлов подал в суд на Facebook из-за того, что модераторы соцсети часто отправляют его в бан на несколько суток по причине созвучности его фамилии с разговорным прозвищем украинцев. Сумму морального вреда истец оценивает в 150 млн рублей.

Дмитрий Хохлов - не первый, с кем случается подобное. Ранее некоторые пользователи Facebook жаловались, что попадают в бан из-за упоминания Хохловского переулка Москвы в своих постах, так как модераторы видят в этом отсылку к прозвищу украинцев.