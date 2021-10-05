В Кремле сообщили, что не используют мессенджеры для общения по рабочим вопросам

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Кремль не использует мессенджеры для коммуникации по рабочим вопросам, поэтому сбои в работе социальных сетей на нем не сказались. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Что известно о масштабном сбое в работе соцсетей и мессенджеров

"Нет", - ответил Песков на вопрос о том, ощутили ли в Кремле сбои в работе интернет-сервисов, произошедшие в понедельник вечером и продолжавшиеся ночью.

"По рабочим делам мы используем линии правительственной связи, специальной связи, - добавил представитель Кремля. - Мессенджерам мы, конечно, в рабочем плане не можем доверять, да это и не разрешается".

По его словам, надежность функционирования сайта президента РФ также была обеспечена, "сайт работал без сбоев".

Масштабный сбой произошел 4 октября в работе Facebook, Instagram, WhatsApp и других ресурсов. Они не функционировали более шести с половиной часов. Проблема была вызвана внутренней ошибкой инженеров компании Facebook при установке обновления, в результате чего потребовалось вручную вносить изменения в базы данных.