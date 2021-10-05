Путин в день рождения будет работать, но вечером отметит праздник с близкими

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в свой день рождения, 7 октября, будет работать, но вечером обязательно отметит праздник с родными и близкими, рассказал во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Насколько мне известно, у него (Путина - прим. ТАСС) есть рабочие планы в этот день, несмотря на день рождения", - сказал представитель Кремля. Песков добавил, что президент "частенько проводит рабочие мероприятия в свой личный праздник".

"Никто не сомневается, что, по крайней мере, вечером он как-то с родными и близкими обязательно отметит, так бывает чаще всего", - отметил пресс-секретарь. Он пояснил, что у главы государства "сейчас уже нет такой особой самоизоляции", на которую он уходил в середине сентября из-за случаев коронавируса в его близком окружении.

7 октября Путину исполнится 69 лет.