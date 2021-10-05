Челябинские госучреждения культуры вернут деньги за билеты зрителям без QR-кодов

ЧЕЛЯБИНСК, 5 октября. /ТАСС/. Государственные учреждения культуры в Челябинской области, где из-за ситуации с коронавирусом ввели систему QR-кодов, свидетельствующих о наличии иммунитета у посетителей массовых мероприятий, вернут деньги за билеты тем зрителям, которые не могут получить QR-код. Об этом во вторник журналистам сообщил министр культуры региона Алексей Бетехтин.

"Сценарий, который принят в Челябинской области, предусматривает полное посещение всех учреждений [культуры] по QR-коду, включая бюджетные учреждения [культуры], бюджетные театры, концертные организации, а также и коммерческие мероприятия во дворцах культуры. Мы готовы возвращать 100% стоимости билета тем, кто купил, но не располагает QR-кодом. А политика возврата билетов у коммерсантов не всегда такая, там в зависимости от правил", - сказал министр.

В понедельник региональным оперативным штабом по противодействию распространению коронавирусной инфекции принято решение о введении ограничений на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях с одновременным количеством присутствующих более 100 человек. Ограничения не распространяются на проведение массовых мероприятий при наличии у каждого из участников действующего QR-кода, который должен подтверждать вакцинацию либо перенесенный COVID-19 в течение последних шести месяцев.

На прошлой неделе в пятницу первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт сообщила журналистам, что регион находится на пике заболеваемости коронавирусом, на ковидных базах осталось менее 2% свободных мест.

По данным областного Минздрава на 5 октября, всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 99 487 случаев заражения коронавирусом (плюс 394 новых подтверждений ко вчерашнему дню). Всего 84 283 пациента выздоровели, 10 371 человек продолжает лечение. В регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах, требование социального дистанцирования, усиление санитарных правил, дезинфекции.