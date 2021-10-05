В Петербурге сфера здравоохранения лидирует по числу вакансий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Наибольшая потребность в кадрах в Санкт-Петербурге отмечается в сфере здравоохранения, сообщила во вторник заместитель директора государственного автономного учреждения "Центр занятости населения Санкт-Петербурга" Татьяна Иванова на видеоконференции "Работа после COVID-19" в рамках Общегородской ярмарки вакансий.

"У нас на данный момент в базе вакансий размещено более 51 тыс. свободных рабочих мест. <…> В порядке приоритетности, в порядке количества рабочих мест <…> сферы, в которых большинство вакансий - здравоохранение, далее - сфера продаж, образование, производство, сфера услуг. То есть в здравоохранении у нас сейчас наибольшая потребность с начала пандемии", - сказала Иванова, не уточнив количество вакантных мест по каждой из областей.

По данным на сайте центра, нынешней осенью на рынке труда Петербурга количество предложенных вакансий в два раза превысило число нетрудоустроенных петербуржцев (25,848 тыс. человек в базе Службы занятости населения). Вместе с тем текущая потребность в сотрудниках, заявленная работодателями (51,3 тыс. рабочих мест) почти в два раза превышает допандемийные показатели: так, на 1 апреля 2020 она составляла более 30 тыс. человек.

Общегородская ярмарка вакансий проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 7 октября в онлайн-формате. В течение трех дней 155 компаний и организаций города представят более 3 тыс. актуальных вакансий и проведут онлайн групповые и индивидуальные встречи с соискателями.