Власти Москвы утвердили размер стипендии участникам проекта "Социальный контракт"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Участникам проекта "Социальный контракт" в Москве, целью которого является помощь трудоспособным членам малоимущих семей с детьми улучшить свои перспективы на рынке труда и найти достойную работу, будут выплачивать стипендию в размере 12,7 тыс. рублей. Об этом сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Размер стипендии, выплачиваемой гражданам - участникам проекта в период обучения, составит 12 792 рубля в месяц - минимальный размер оплаты труда в России в 2021 году", - говорится в сообщении.

Как напоминается в материале, в августе 2021 года утвердили порядок реализации проекта "Социальный контракт", в основу которого лег положительный опыт пилотного проекта по повышению уровня доходов малоимущих семей с детьми, реализованного в Москве в 2019-2020 годах. За два года было трудоустроено свыше 2 тыс. человек, их средняя зарплата составила 50 тыс. рублей. 630 человек прошли профессиональное обучение.

Участниками проекта "Социальный контракт" могут стать трудоспособные члены семей с детьми, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную в столице. Для участия в проекте необходимо подать заявление в центр занятости "Моя карьера". С участником проекта подписывается соглашение - "социальный контракт" - сроком на 6 месяцев, предусматривающий выполнение индивидуального плана мероприятий по поиску подходящего места работы. Возможно однократное продление соглашения еще на полгода в случае, если участник предпринимал активные действия для трудоустройства, но ему не удалось найти работу или возникли независящие от него обстоятельства.

"Участникам проекта предоставляют следующие меры поддержки: полный комплекс услуг по поиску работы и карьерному консультированию: от составления резюме и подбора вакансий до подготовки к собеседованию и сопровождения во время испытательного срока. Профориентационное тестирование, если есть неопределенность в выборе специальности. Эксперт службы занятости изучит результаты теста, поможет сориентироваться на рынке труда и составит индивидуальный план развития карьеры. Содействие в открытии собственного дела или получении статуса самозанятого, включая юридические консультации и тренинги в центре "Моя карьера", - перечисляется в материале.

В случае, если участник проекта увольняется, закрывает ИП, ООО или отказывается от статуса самозанятого, но при этом в течение 30 календарных дней повторно приступает к трудовой или иной приносящей доход деятельности, то за ним сохраняется статус участника проекта, а значит - и все предусмотренные меры поддержки.