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Пандемия COVID-19

Путин на совещании с кабмином обсудит ситуацию с пандемией

Мероприятие пройдет в формате видеоконференции

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса в России в числе тем, которые будут обсуждаться во вторник на совещании президента России Владимира Путина с правительством, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Перед этим обстоятельным разговором [по климату] состоится обсуждение текущих вопросов, включая, разумеется, ситуацию с пандемией, растущие цифры, которые вызывают обеспокоенность", - указал он.

Мероприятие пройдет в формате видеоконференции. Как отметил представитель Кремля, на нем будет затронута "очень и очень важная профильная тема - о климатической политике в РФ и о мерах по ее реализации".

На совещании ожидается выступление президента России, далее в закрытом режиме доклады представят глава Минэкономразвития Максим Решетников, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, вице-премьер Виктория Абрамченко, руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина, советник президента Руслан Эдельгериев.

Как уточнил Песков, на мероприятии будут затронуты в том числе вопросы, которые планируется обсуждать на конференции ООН по изменению климата, которая состоится этой осенью в Глазго.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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