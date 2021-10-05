Свердловская цифровая платформа с информацией для застройщиков будет создана до конца года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Власти Свердловской области формируют единую платформу, на которой соберут информацию по лесоустройству, памятникам культурного наследия, водоохранным зонам и другой информацией. Система будет создана в 2021 году. Новая платформа будет доступна для застройщиков и позволит властям быстрее выдавать разрешения на строительство, сообщил начальник отдела развития электронного правительства Министерства цифрового развития и связи Свердловской области Павел Борисов на строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild.

"В настоящий момент мы внедряем региональную геоинформационную систему Свердловской области, она является подсистемой общей системы социально-экономического развития. Как платформа она в этом году должна быть создана, мы сейчас как раз ее формируем. Первоочередные задачи, которые на этот год стоят перед ней, это аккумулирование данных по лесоустройству. <…> Если [представителям власти] надо выдать разрешение на строительство, можно сразу посмотреть, имеются ли обременения по этому земельном участку, не является ли он объектом культурного наследия, не находится ли он в зоне водоохраны", - сказал Борисов ТАСС.

В следующем году на платформе продолжат аккумулировать данные об объектах и участках. Доступ к информации будет не только у властей, но и инвесторов и застройщиков.

Для последних также планируется предоставить на платформе возможность подачи заявлений, в том числе на разрешение на строительство объектов и ввода их в эксплуатацию.

Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild ежегодно проходят в Екатеринбурге при поддержке и участии Министерства строительства и ЖКХ России и правительства Свердловской области. В 2021 году темой 100+ TechnoBuild стал "Диалог регионов". По данным организаторов с 5 по 7 октября в форуме примут участие около 15 тыс. человек, представлены 150 компаний.