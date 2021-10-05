Новые очистные сооружения заработали в приморском селе Михайловка

ВЛАДИВОСТОК, 5 октября. /ТАСС/. Новые очистные сооружения канализационных стоков заработали в селе Михайловка Приморского края. Они были построены в рамках программы "Охрана окружающей среды Приморского края" нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает во вторник пресс-служба правительства Приморского края.

"Новые очистные сооружения представляют собой модульный комплекс, включающий несколько объектов - три насосные станции, блоки биологической и механической очистки, блок обезвоживания и здание реагентного хозяйства", - пояснили в пресс-службе.

Всего на строительство сооружений направлено более 200 млн рублей, ввод в эксплуатацию комплекса позволит изменить экологическую ситуацию в Михайловке.

"Сейчас в семи муниципалитетах региона идет строительство объектов водоснабжения и водоочистки, часть из них запустим уже в этом году. За годы реализации программы в крае заработали десятки водоводов, станций обезжелезивания и водоочистки, что позволило повысить качество жизни для десятков тысяч человек", - приводит пресс-служба слова зампреда правительства Приморья Елены Пархоменко.