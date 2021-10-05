Мультипасс потребуется для посещения культурных событий в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 октября. /ТАСС/. Вход на все культурно-массовые мероприятия в Нижегородской области вне зависимости от количества участников и места проведения будет осуществляться по мультипассу, сертификату о вакцинации или о перенесенном заболевании, сообщил журналистам во вторник глава региона Глеб Никитин.

"Когда были мероприятия до 500 человек, требования по мультипассу и иммунизации не действовали, сейчас они будут действовать, вне зависимости от того, сколько человек посещает мероприятие", - сказал Никитин.

На мероприятие также можно будет попасть по сертификату о вакцинации или о перенесенном COVID-19. Кроме того, в регионе вводятся ограничения на время работы ресторанов. "С полуночи - только навынос, до конца месяца будем определяться по тенденциям", - добавил губернатор.

Универсальный документ для посещения мероприятий "Мультипасс 800" разработан в Нижегородской области. Он действует в регионе в период противоэпидемических ограничений, представляет собой бедж в цифровом и в пластиковом виде. Мультипасс имеет разные сроки действия: в случае вакцинации - один год, в случае перенесенного COVID-19 - шесть месяцев, в случае с действующим ПЦР-тестом - один день.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области зарегистрировано 172,6 тыс. заразившихся, 157,4 тыс. выздоровели, 6,7 тыс. человек умерли.

В регионе введен масочно-перчаточный режим и запрет работы заведений общепита в ночное время за исключением работы навынос. Введен масочный режим в общественном транспорте. Введена обязательная вакцинация для сотрудников ряда социально значимых сфер.