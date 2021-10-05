Путин: новые технологии никогда не смогут заменить живое общение и личность учителя

НОВО-ОГАРЕВО, 5 октября. /ТАСС/. Новые технологии в образовательном процессе никогда не смогут заменить живое общение и личность учителя, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече во вторник с финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".

"Мы с вами хорошо понимаем: какими бы передовыми технологиями ни был бы насыщен образовательный процесс, они никогда не смогут заменить непосредственного, живого общения. Ведь мы же люди, мы все люди, а не машины, не роботы", - отметил глава государства.

"Личность учителя, его эмоции, мудрость, теплота, внимание, сила убеждений имеют колоссальное значение в интеллектуальном и нравственном становлении ученика", - подчеркнул президент.

Путин рассчитывает, что кабмин и Дума доведут до логического завершения снижение ненужной бюрократической нагрузки на учителей.