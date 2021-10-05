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Песков: при подтверждении факта пыток в тюремной больнице нужно серьезное разбирательство

По его словам, с этой информацией разбирается Федеральная служба исполнения наказаний

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Информация о пытках заключенных в больнице должна быть проверена, если подлинность материалов подтвердится, это будет поводом для серьезного разбирательства. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сначала нужно все проверить. Безусловно, мы читали о том, что такие материалы появились в сети", - сказал представитель Кремля. Он обратил внимание, что с этой информацией разбирается Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).

"В случае, если подлинность этих материалов подтвердится, то, конечно, это повод для серьезного разбирательства", - отметил Песков. При этом он повторил, что "сначала надо быстро, но спокойно разобраться, установить подлинность этих материалов".

Ранее портал Gulagu.net опубликовал видеозапись об издевательствах над якобы заключенным в туберкулезной больнице в Саратовской области. В пресс-службе ФСИН сообщили, что проверяют эту информацию.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичСаратовская область
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