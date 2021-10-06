Частная и государственная медицина на Среднем Урале: опыт взаимодействия

По данным на 2021 год , по системе обязательного медицинского страхования (ОМС) в Свердловской области работает 225 медицинских организаций, из них 63 - частные. Причем цифра эта постепенно увеличивается: два года назад в реализации территориальной программы ОМС участвовало 54 негосударственных учреждения. Это означает, что появляется все больше частных медицинских центров, в которых любой житель Свердловской области может получить бесплатную помощь по полису.

Такое количество негосударственных организаций в системе ОМС - внушительный показатель для региона. Впрочем, важно оговориться, что часть медцентров принадлежит крупным компаниям, например РЖД, и обслуживает в основном своих сотрудников. Однако в государственную систему здравоохранения вписано также множество независимых организаций. В результате такого взаимодействия жители получают доступ к новейшему медицинскому оборудованию и высокотехнологичным процедурам, а сами клиники - дополнительный или основной источник дохода.

Частный медцентр для людей с почечной недостаточностью

Один из ярких примеров государственно-частного партнерства - сеть диализных клиник «Уральского медицинского центра» (УМЦ), в которых лечится порядка 60% диализных пациентов региона. В области уже существует 14 подразделений проекта, два из них заработали в 2021 году.

Гемодиализ - очищение крови вне организма при почечной недостаточности - проводят в России бесплатно, по медицинскому полису. Процедуру нужно проходить три раза в неделю по несколько часов, поэтому главное - обеспечить людям возможность лечиться недалеко от дома: организм у таких пациентов истощен, и длительные переезды даются им тяжело.

Отделения УМЦ серьезно расширяют географию диализных центров в Свердловской области. Благодаря этому все больше пациентов проходят лечение в современной клинике в своем или соседнем городе. Сейчас четыре центра работают в Екатеринбурге, три в Нижнем Тагиле, по одному - еще в семи населенных пунктах: Асбесте, Березовском, Первоуральске, Среднеуральске, Каменске-Уральском, Красноуфимске и Краснотурьинске. В скором времени должна заработать клиника в городе Богдановиче.

Важно отметить, что УМЦ не привлекал бюджетных средств для строительства новых клиник. Единственное, с чем центру требовалась серьезная помощь, - это переговоры с муниципалитетами и поиск подходящих помещений: для работы медицинского учреждения такого типа здание должно соответствовать множеству требований. Содействие в этом вопросе оказывало Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области.

Высокотехнологичная медицина

Другой аспект взаимодействия государства и частных клиник, который в Свердловской области хорошо развит, - оказание высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) в рамках программы обязательного страхования. Сюда, к примеру, относятся кардиохирургия, трансплантация органов и тканей и другие операции, требующие применения сложных современных технологий и ресурсоемких методов лечения.

Высокотехнологичную медицинскую помощь по полису в регионе оказывают 29 клиник, в том числе семь частных . Одна из них - Новая больница - в 2020 году одержала победу в конкурсе Минздрава на лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении. По данным губернатора региона Евгения Куйвашева , кардиологическая служба больницы лидирует по числу пациентов, которые проходят в ней лечение при нарушениях ритма сердца. А всего за 2019 год по программе ОМС в клинике лечилось 11 тысяч человек.

В интервью Vademecum директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области Валерий Шелякин отмечал, что больница настолько интегрирована в систему государственного здравоохранения, что многие жители воспринимают ее как обычную городскую поликлинику, а не как частный медцентр.

Частная медицина против рака

Еще одна высокотехнологичная область, которая получила дополнительное развитие в регионе благодаря частной организации, - лечение онкологии. В 2020 году группа компаний «МедИнвестГрупп» объявила о реализации собственного федерального проекта «100 линейных ускорителей», направленного на улучшение качества лечения онкозаболеваний.

Первым шагом в его осуществлении стало создание Центра лучевой терапии в Свердловском областном онкологическом диспансере, оснащенного новейшим профильным медицинским оборудованием. Проект реализовали на принципах государственно-частного партнерства совместно со Свердловским онкодиспансером в рамках дорожной карты по созданию центра ядерной медицины в регионе. На очереди - центр лекарственной терапии в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле и диагностический центр в Нижнем Тагиле. Все эти учреждения также будут работать по ОМС.