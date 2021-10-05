Эксперт рассказала, кому нужно пройти углубленную диспансеризацию

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Углубленная диспансеризация необходима в том числе тем пациентам, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой форме и не обращались за медицинской помощью. Об этом заявила во вторник главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова.

"Тем, кто перенес коронавирусную инфекцию, в первую очередь нужно записаться на прохождение углубленной диспансеризации. Даже если вы перенесли ее на ногах и не обращались за медицинской помощью, все равно ее нужно пройти. Особенно это важно для тех, кто уже страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, - у них как раз самые большие риски развития тромбоза", - сказала она на брифинге "Как сберечь свое здоровье: профилактика и лечение социально значимых заболеваний" в рамках марафона "Здоровье женщин - благополучие нации" в ТАСС.

В стимулировании прохождения людьми диспансеризации имеет значение роль врача, отметила Дроздова. "Очень важно объяснить пациентам, почему и для чего это важно. Здесь врачам нужно проявлять даже некоторые аспекты психологической работы. Это не очень просто", - сказала эксперт.

По словам Дроздовой, после перенесенного коронавируса также важно проходить реабилитационные мероприятия. "Их можно проводить и дома. Например, обязательно стоит делать дыхательную гимнастику, методики опубликованы на сайтах ведущих медицинских центров. И безусловно, если уже прошел достаточный срок после того, как вы перенесли коронавирусную инфекцию, вакцинируйтесь. Это поможет уменьшить риски развития повторного заболевания и его тяжелого течения", - добавила она.

Расширенная диспансеризация с целью выявления осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции и подбора дальнейшего лечения, а также для пациентов с хроническими заболеваниями началась в регионах РФ с 1 июля.