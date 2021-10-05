В Дагестане энергетики получили новую спецтехнику на 57 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 5 октября. /ТАСС/. Энергетики Дагестана получили новую автоспецтехнику на 57 млн рублей. Об этом во вторник сообщает ПАО "Россети".

Ранее сообщали, что более 890 млн рублей "Россети Северный Кавказ" планирует направить в Дагестан для подготовки электросетевого хозяйства региона к осенне-зимнему периоду (ОЗП) в 2021 году. Из них на укомплектование спецтехникой выделят 479 млн рублей.

"Энергетики Дагестана получили новую автоспецтехнику на 57 млн рублей. Первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО "Россети" Андрей Майоров в ходе рабочей поездки в республику передал энергетикам филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" ключи от 40 новых бригадных УАЗов и современного бульдозера", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что новая спецтехника энергетикам более оперативно и качественно проводить ремонтно-восстановительные работы.

"Новая спецтехника позволит нашим специалистам более оперативно и качественно проводить ремонтно-восстановительные работы. А это, в свою очередь, повысит надежность энергоснабжения жителей Дагестана", - цитирует Майорова пресс-служба компании.

Ситуация с электросетями

По данным Минэнерго Дагестана, частые отключения электроэнергии обусловлены неудовлетворительным техническим состоянием электросетевого комплекса. Электрические сети и подстанции, построенные в основном в 1960-1970-х годах XX века, изношены более чем на 70%, что выше среднероссийских показателей.

Особенно остро ситуация с сетями проявляется при ухудшении погодных условий (большое количество осадков, порывистый ветер, повышение либо понижение температурных значений относительно средних показателей). И в настоящее время в определенных муниципалитетах из-за ливневых дождей наблюдается отключение электроэнергии у населения.

По сообщению ПАО "Россети" всего с 2020 года в республику поступило более 240 новых машин общей стоимостью около 190 млн рублей.