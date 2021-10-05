Под Волгоградом открыли движение поездов по новому мосту через Волго-Донской канал

ВОЛГОГРАД, 5 октября. /ТАСС/. Руководство ОАО "РЖД" и власти Волгоградской области 5 октября открыли движение по новому железнодорожному мосту через Волго-Донской канал под Волгоградом, строительство которого велось с 2020 года, сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

По видеосвязи старт движению по новому мосту дал гендиректор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров, в мероприятии также участвовали министр транспорта России Виталий Савельев и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"Мы открываем движение поездов на участке железных дорог, который, несомненно, будет играть ключевую роль в обеспечении надежных и безопасных перевозок пассажиров и грузов между Поволжьем и Югом страны", - цитирует Белозерова пресс-служба ПривЖД.

Губернатор Волгоградской области отметил, что на территории региона завершили реализацию одного из самых масштабных инвестиционных проектов компании РЖД на Юге России. "Завершение такого знакового, масштабного проекта по-настоящему дает Волгоградской области дополнительные возможности социально-экономического развития, повышает деловую и инвестиционную привлекательность региона", - сказал Бочаров, слова которого приводит пресс-служба обладминистрации.

Строительство моста

Железнодорожный мост через Волго-Донской канал протяженностью 155 метров расположен в Светлоярском районе Волгоградской области, на 31 км перегона Горнополянский - Канальная. Открытие нового моста и второго пути на этом участке увеличит объемы движения в направлении портов Азово-Черноморского бассейна в обход Волгограда почти в пять раз - до 154 пар поездов в сутки - и повысит скорость движения грузовых поездов по перегону до 90 км/ч. При возведении моста специалисты применили уникальную технологию сборки пролетного строения с использованием высокотехнологичного гидравлического оборудования. Такое решение позволило продолжать навигацию по Волго-Донскому каналу во время монтажа конструкции длиной 88 метров и почти вдвое сократить сроки строительства.

Работы по строительству моста начались в 2020 году в рамках комплексной реконструкции участка им. Максима Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского узла. В рамках проекта на протяжении всего участка уложены вторые пути. Единственным "узким местом", ограничивающим пропуск поездов между станциями им. Максима Горького и Котельниково, оставался участок Горнополянский - Канальная, на котором и расположен построенный мост.

Проект увеличения пропускной способности железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, добавили в пресс-службе.