Исследование показало, что эффективность вакцины Pfizer падает через полгода до 47%

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Эффективность вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer и германской BioNTech снижается до 47% по истечении шести месяцев после прививки второй дозой данного препарата. Это было установлено в ходе исследования, результаты которого опубликовал в понедельник медицинский журнал The Lancet.

В результате анализа, проведенного на основе изучения электронных данных 3,4 млн пациентов системы здравоохранения Южной Калифорнии (Kaiser Permanente Southern California), было установлено, что эффективность этого препарата снижается через полгода более чем наполовину с 88% эффективности в первый месяц. Применительно же к коронавирусному штамму "дельта" эффективность вакцины, превышающая в первый месяц 90%, после четырехмесячного периода падает до 53%. Исходя из этих фактов авторы исследования пришли к выводу, что данный препарат является эффективным - до 93% - средством от госпитализации с коронавирусным заражением в течение полугода после второй прививки.

Сообщая о данных исследованиях, газета The Hill отметила, что результаты исследования обнародованы спустя две недели после того, как Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США разрешило массовое применение дополнительных (бустерных) доз вакцины Pfizer - BioNTech для ряда наиболее уязвимых групп населения. Регулятор подчеркнул, что бустерную дозу можно использовать минимум через шесть месяцев после полной вакцинации. Разрешение распространяется на людей в возрасте 65 лет и старше, на лиц в возрасте от 18 до 64 лет, подверженных значительному риску тяжелого течения вызываемого коронавирусом заболевания по состоянию здоровья или по роду професиональной деятельности.

27 сентября бустерная прививка была сделана президенту США Джо Байдену. Первую дозу вакцины Pfizer - BioNTech он получил в конце декабря, вторую - незадолго до своей инаугурации, которая состоялась в январе текущего года. Американский лидер сообщил, что после первой и второй прививок у него не было каких-либо побочных эффектов. Полный курс вакцинации прошли около 56% населения США, частично привились около 66%.