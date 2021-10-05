Мишустин заявил, что развитие образования остается одним из приоритетов в работе кабмина

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Правительство России считает развитие образования одним из приоритетных направлений в своей работе, ведь без качественных знаний невозможно дальнейшее движение вперед. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время вручения премий кабмина в области образования и почетных грамот.

"Для правительства развитие образования - один из главных приоритетов в работе. Одинаково внимательно относимся к каждому этапу этого процесса - от детского сада до профессиональной переподготовки специалистов. Качественные знания - это основа всего. Без них невозможно дальнейшее движение вперед", - сказал глава кабинета министров.

Он напомнил о том, что в течение ближайших девяти лет Россия должна стать одной из 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Такую национальную цель обозначил президент России Владимир Путин.

"По поручению главы государства мы реализуем новую масштабную программу капитального ремонта школ по всей стране. До 2024 года предстоит привести в порядок свыше 7 тыс. зданий, и в первую очередь - сельские", - отметил премьер. Многие из них фактически устарели, нуждаются в оснащении новым оборудованием, пояснил он.

Также в планах правительства - строительство до 2024 года еще 1,3 тыс. новых школ. "Нужно создать детям комфортные условия для учебы и развития, независимо от того, где они живут - в городе, деревне или на селе", - подчеркнул Мишустин.

День учителя

Мишустин поздравил педагогов с Днем учителя, который традиционно отмечается в России 5 октября.

"Ваш труд - благородный и интересный, а еще очень непростой и ответственный. Профессия учителя - во все времена одна из самых уважаемых", - заметил глава кабмина.

Он обратил внимание на то, что для многих педагог - это авторитетный наставник, который передает своим ученикам не только знания, но зачастую и жизненный опыт. "[Преподаватель] помогает учащимся раскрыть таланты, способности, которые, возможно, впоследствии станут их жизненным призванием", - заметил Мишустин.