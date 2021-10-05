В Германии освободили из-под стражи предполагаемую нацистскую преступницу

БЕРЛИН, 5 октября. /ТАСС/. Суд в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн освободил из-под стражи арестованную 30 сентября 96-летнюю жительницу ФРГ, которая при национал-социалистах служила секретарем коменданта и стенографисткой в концлагере Штуттгоф. Об этом во вторник сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя судебной инстанции.

По его информации, после рассмотрения ходатайства суд приостановил действие ордера на арест подозреваемой. Таким образом, она была освобождена из-под стражи при соблюдении соответствующих мер безопасности.

30 сентября в земельном суде в городе Итцехо (земля Шлезвиг-Гольштейн) должен был начаться процесс по делу 96-летней жительницы Германии, которая работала в концлагере Штуттгоф. Однако подозреваемая не явилась на заседание. При этом, по словам представителя суда, за несколько дней до начала слушания она направила письмо в суд, в котором сообщала о своем нежелании присутствовать на заседании.

Впоследствии во второй половине дня 30 сентября женщина была задержана правоохранительными органами Германии и помещена в следственный изолятор в городе Любек (земля Шлезвиг-Гольштейн). Следующее слушание по делу запланировано на 19 октября.

Предполагаемая нацистская преступница подозревается в соучастии в убийстве более 10 тыс. человек. Следствие велось с 2016 года.

За шесть лет (с 1939 по 1945 год) в Штуттгофе погибли 65 тыс. человек.