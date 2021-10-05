Эксперт: советник директора по воспитанию необходим каждой школе РФ

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Все российские школы нуждаются в специалистах, которые будут заниматься вопросами воспитания детей, поэтому проект "Навигаторы детства" в ближайшее время нужно распространить на все регионы страны. Такое мнение высказала учитель русского языка и литературы лицея № 14 имени Героя Российской Федерации Владимира Вильевича Нургалиева города Ставрополь Анастасия Шрамко во вторник на встрече президента РФ Владимира Путина с финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".

"Проект "Навигаторы детства" есть еще не во всех регионах. Думаю, что советник директора по воспитанию должен быть в каждой школе нашей страны", - сказала Шрамко.

По ее словам, в Ставропольском крае этот проект уже запущен, и он помогает многим учителям выстраивать отношения со своими подопечными. "Это реальное плечо, поддержка для меня, как для классного руководителя", - добавила Шрамко.

В январе текущего года Минпросвещения и Российское движение школьников запустили конкурс "Навигаторы детства", который направлен на отбор кандидатов на должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями. Новые должности введены в штатное расписание школ в десяти регионах России с 1 марта 2021 года. Ожидается, что в 2022 году такой конкурс пройдет во всех регионах страны.