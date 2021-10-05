Голикова: регионы, объявившие себя "свободными от коронавируса", смогут получать гранты

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Регионы России смогут объявлять свою территорию "свободной от коронавируса" и получать гранты, которые будут направляться на решение региональных проблем. Об этом сообщила во вторник вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

По ее словам, на одном из совещаний по мерам защиты россиян от новой инфекции обсуждалось "принятие постановления правительства Российской Федерации, регулирующего порядок присвоения регионам статуса "территория, свободная от COVID-19" с последующим стимулированием регионов предоставлением грантов".

Выделенные средства будут "направляться на решение региональных проблем по предложениям населения, проживающего на соответствующей территории", пояснила вице-премьер.