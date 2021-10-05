Мурашко заявил, что вакцин от ковида в каждом регионе России хватит на два месяца

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Запасов вакцины от коронавирусной инфекции в каждом регионе хватит на два месяца. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во вторник.

"У нас достаточное количество пунктов вакцинации, вакцины запасы более чем на два месяца в каждом субъекте РФ", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Дополнительно выделенные правительством РФ 110 млрд рублей для борьбы с коронавирусом доведены до регионов, сообщил Мурашко.

"Михаил Владимирович (Мишустин, премьер-министр РФ - прим. ТАСС) подписал распоряжение о выделении дополнительных средств в четверг, и средства сегодня доведены до субъектов РФ для дополнительной закупки лекарств на амбулаторном этапе лечения", - сказал он.

Под наблюдением врачей в России с новой коронавирусной инфекцией находятся 967 тыс. человек, сообщил Мурашко.

Более 210 тыс. человек находятся в стационарах в РФ с коронавирусом, сообщил Мурашко.

"212 тыс. пациентов находятся на лечении в стационарных учреждениях", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"На сегодняшний день под наблюдением врачей находятся 967 тысяч граждан Российской Федерации", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.