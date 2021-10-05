Путин: лауреаты и финалисты конкурса "Учитель года" - настоящие звезды

НОВО-ОГАРЕВО, 5 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года" подчеркнул, что они являются настоящими звездами.

Учитель истории и обществознания МАОУ города Ростова-на-Дону "Юридическая гимназия №9 имени М. М. Сперанского" Элен Кочарян рассказала, что участники конкурса почувствовали себя звездами, так как к ним было приковано внимание СМИ и родителей учеников. "Вы и есть звезды. Вы - настоящие звезды, особенно те, кто попал в финал конкурса "Учитель года". Уверяю вас: здесь нечего стесняться", - заверил Путин.

Кочарян рассказала, что участники конкурса обсуждали с главой Минпросвещения РФ Сергеем Кравцовым и представителями телеканалов создание телешоу "Учитель года России". "Когда в предыдущие годы я поздравлял ваших коллег с победами на конкурсах подобного рода, мне пришла в голову простая мысль: то, чем вы занимаетесь, это чрезвычайно интересно, - отметил Путин. - Конечно, можно по-разному подавать любой предмет, но в целом сам предмет очень интересен. Мы смотрим всякие телевизионные шоу, непонятно кем организованные соревнования, но каждый предмет, который вы ведете, это кладезь интересных знаний, событий, мыслей".

По мнению президента, про историю можно написать роман, а про возникновение и развитие русского языка - целый детектив. Путин также отметил важность математики и обратил внимание, что без данной науки не состоялся бы запуск космического корабля "Союз МС-19" с первым в истории киноэкипажем. "Казалось бы, такая сухая дисциплина, но нет, ведь все основано на математике. Вот сегодня у нас ракета стартовала в космос. Без математики куда бы она стартовала?" - сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что государство должно давать педагогам возможность проявить себя, чтобы они смогли повести за собой "миллионы молодых соотечественников, миллионы мальчишек и девчонок, которые увлеклись бы предметом, а потом посвятили бы ему свою жизнь и добились успехов на благо своих семей и страны". "Надеюсь, нам удастся это сделать, - отметил президент. - Конечно, без вас такие конкурсы и программы сделать будет невозможно, поэтому то, что вы включились и Сергей Сергеевич Кравцов привлекает вас к этой работе, это очень здорово".