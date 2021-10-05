Попова: Россия осенью и зимой столкнется с двумя новыми штаммами гриппа

Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию

Заразен и очень опасен Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию

Люди, перенесшие недавно ковид, сильнее подвержены к заболеванию гриппом всех штаммов, заявила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"ВОЗ [Всемирная организация здравоохранения] в этом году изменила штаммовый состав вакцины против гриппа, и там два варианта вируса гриппа А. Они новые, раньше с ними не встречались люди в Российской Федерации", - сказала она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Попова отметила, что люди, перенесшие недавно ковид, сильнее подвержены заболеванию гриппом любого штамма. "К ослабленным, пожилым, людям, работающим с большим количеством потребителей, у нас присоединилась еще одна группа риска, по мнению специалистов, - это люди, перенесшие ковид в прошедший период", - сказала она.