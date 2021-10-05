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Путин заявил, что ревакцинация от ковида должна проводиться вовремя

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Проходить ревакцинацию от коронавируса нужно своевременно, нельзя пропускать этот момент. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством во вторник.

"Очень важно, чтобы вовремя происходила ревакцинация, - заметил он. - Нельзя пропустить это момент, иначе ситуация может сложиться так, как в моем окружении".

Ранее в окружении президента ковидом заболели несколько десятков человек. Как пояснял сам глава государства, это произошло из-за того, что они своевременно не сделали повторную прививку.

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Путин выразил надежду, что не заболеет ковидом в будущем
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