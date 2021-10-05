Путин выразил надежду, что не заболеет ковидом в будущем

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил, что не заболел ковидом после общения с заразившимися коронавирусом сотрудниками, и выразил надежду, что этого не произойдет и позже.

"Вы знаете, что я общался с инфицированными людьми, заболевшими [ковидом] сотрудниками, и, слава богу, пронесло, что называется. Не заболел. Пока, во всяком случае. И надеюсь, что этого не случится", - сказал глава государства во время совещания с правительством во вторник.

Он обратился к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой и "как доктору" задал ей вопрос об этой ситуации. "Я так понимаю, что все-таки "Спутник V" сыграл свою роль, да?" - поинтересовался президент.

Попова ответила утвердительно. "Я абсолютно уверена, что та вакцина, которой вы прививались, а это "Спутник V", безусловно, сыграла свою роль. И я думаю, что это главное, что защищает вас от инфекции, учитывая, что иммунный ответ был очень высокий. Я об этом хорошо помню", - заметила глава Роспотребнадзора.

Путин около двух недель находился на самоизоляции после выявления случаев ковида в его окружении. Весной президент прошел вакцинацию от коронавируса. Позже он сообщал, что воспользовался отечественной вакциной "Спутник V".