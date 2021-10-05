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Пандемия COVID-19
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В Москве планируют внедрить экспресс-тестирование на коронавирус в школах

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, это необходимо, чтобы обеспечить нормальный режим работы школ
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Власти Москвы рассматривают возможность внедрения экспресс-тестирования на коронавирус в столичных школах для обеспечения нормального режима работы учебных заведений. Об этом во вторник сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента РФ Владимира Путина.

"Будем искать подходы, как внедрять экспресс-тесты в школах. С какой-то периодичностью делать быстрое исследование школьников. В первую очередь там, где мы наблюдаем рост заболеваемости для того, чтобы обеспечить нормальный режим работы школ", - сказал Собянин.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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