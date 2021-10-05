Путин поручил Голиковой следить, чтобы россияне получали призы только за реальные прививки

НОВО-ОГАРЕВО, 5 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой обеспечить прозрачность поощрения за вакцинацию от коронавируса, так, чтобы розыгрыш проводился только среди реально вакцинированных граждан.

"Надо только [чтобы] поощрение <…>, оно должно быть таким образом [организовано], чтобы оно выдавалось не при наличии справки, а именно при вакцинации. Понимаете, о чем я", - сказал Путин Голиковой, которая на встрече главы государства с членами кабмина доложила о плане дополнительных мер по борьбе с распространением коронавируса.

Путин также заметил, что об этом плане ему накануне доложил премьер-министр Михаил Мишустин. "Вчера мне еще председатель правительства докладывал о таком плане. В целом он мне известен", - сказал глава государства.

Среди прочих мер Голикова упомянула проведение стимулирующих мероприятий для граждан, принявших участие в вакцинации. По ее словам, первый розыгрыш состоялся 14 сентября, следующий пройдет 14 октября. "Это благодарность нашим гражданам за бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих", - уточнила вице-премьер.

По ее данным, победителями первого розыгрыша стали 495 человек, отвечающих критериям участников. Размер одного приза составил 100 тыс. рублей, выплату на данный момент получили 170 человек.