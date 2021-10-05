В Вологодской области введут допуск по QR-кодам в медучреждения и общепит

ВОЛОГДА, 5 октября. /ТАСС/. Власти Вологодской области введут с 6 октября допуск в медучреждения по QR-кодам - сертификатам о вакцинации от коронавируса или сертификатам о перенесенном заболевании COVID-19. С 9 октября вступают в силу такие же требования к посещающим организации общепита, театры и кино, учреждения спорта и культуры, сообщил во вторник вице-губернатор Вологодской области Антон Кольцов.

"Учитывая ухудшение эпидемической ситуации, рост заболеваемости, рост количества госпитализированных, количества "тяжелых" больных на фоне низкого охвата населения вакцинацией, что диктует введение дополнительных ограничительных мер, принимаем следующие решения. С 6 октября 2021 года проведение профилактических мероприятий в части диспансеризации, профосмотров будет осуществляться при наличии у гражданина QR-кода - сертификата вакцинации или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19. Исключение составляют обязательные медицинские и профилактические медосмотры отдельных категорий работников, а также углубленная диспансеризация перенесших COVID-19 пациентов", - сказал Кольцов на заседании регионального оперштаба.

По его словам, плановую медпомощь в амбулаториях, стационарах, дневных стационарах также будут оказывать при наличии у граждан QR-кода. Исключение составят организации, которые оказывают помощь по профилям "акушерство и гинекология", "процедуры ЭКО", "онкология", "гемалотогия" и "психиатрия".

"С 9 октября 2021 года посещения организаций общественного питания - кафе, ресторанов, фудкортов, кинотеатров, театров, концертных залов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнесс-клубов, бассейнов, культурно-выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов, досуговых, развлекательных и зрелищных, игровых мероприятий, мастер-классов будет осуществляться гражданами при наличии QR-кода и документа, удостоверяющего личность. Это требование не распространяется на граждан, не достигших 18 лет", - сообщил Кольцов.

На 5 октября в регионе выявили 70 045 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 265 человек. Выздоровели 63 189 человек, умерли 1 927 человек. Вакцинировались чуть более 38% взрослого населения региона.