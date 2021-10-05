{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Вологодской области введут допуск по QR-кодам в медучреждения и общепит

Плановую медпомощь жители смогут получить при наличии сертификата вакцинации или перенесенном коронавирусе

ВОЛОГДА, 5 октября. /ТАСС/. Власти Вологодской области введут с 6 октября допуск в медучреждения по QR-кодам - сертификатам о вакцинации от коронавируса или сертификатам о перенесенном заболевании COVID-19. С 9 октября вступают в силу такие же требования к посещающим организации общепита, театры и кино, учреждения спорта и культуры, сообщил во вторник вице-губернатор Вологодской области Антон Кольцов.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Учитывая ухудшение эпидемической ситуации, рост заболеваемости, рост количества госпитализированных, количества "тяжелых" больных на фоне низкого охвата населения вакцинацией, что диктует введение дополнительных ограничительных мер, принимаем следующие решения. С 6 октября 2021 года проведение профилактических мероприятий в части диспансеризации, профосмотров будет осуществляться при наличии у гражданина QR-кода - сертификата вакцинации или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19. Исключение составляют обязательные медицинские и профилактические медосмотры отдельных категорий работников, а также углубленная диспансеризация перенесших COVID-19 пациентов", - сказал Кольцов на заседании регионального оперштаба.

По его словам, плановую медпомощь в амбулаториях, стационарах, дневных стационарах также будут оказывать при наличии у граждан QR-кода. Исключение составят организации, которые оказывают помощь по профилям "акушерство и гинекология", "процедуры ЭКО", "онкология", "гемалотогия" и "психиатрия".

"С 9 октября 2021 года посещения организаций общественного питания - кафе, ресторанов, фудкортов, кинотеатров, театров, концертных залов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнесс-клубов, бассейнов, культурно-выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов, досуговых, развлекательных и зрелищных, игровых мероприятий, мастер-классов будет осуществляться гражданами при наличии QR-кода и документа, удостоверяющего личность. Это требование не распространяется на граждан, не достигших 18 лет", - сообщил Кольцов.

На 5 октября в регионе выявили 70 045 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 265 человек. Выздоровели 63 189 человек, умерли 1 927 человек. Вакцинировались чуть более 38% взрослого населения региона.

Теги
РоссияВологодская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Отопление в социальных объектах дагестанского Каспийска включили досрочно
Тепло начали подавать в детсады и больницы
Читать полностью