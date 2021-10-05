РФПИ предложил ЕС рассмотреть "Спутник лайт" в качестве бустерного укола

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/ Российский фонд прямых инвестиций предложил (РФПИ) Евросоюзу рассмотреть российскую вакцину против коронавируса "Спутник лайт" в качестве третьего - бустерного - укола на фоне снижения эффективности вакцины Pfizer, сообщил РФПИ в официальном Twitter вакцины.

"Поскольку ЕС начинает использовать бустеры из-за снижающейся эффективности Pfizer, ему [Евросоюзу] следует рассмотреть в качестве бустерного укола однокомпонентную вакцину "Спутник лайт", - говорится в сообщении.

РФПИ в августе предложил Pfizer использовать вакцину от коронавируса "Спутник лайт" в качестве бустерного, третьего укола для усиления эффекта от вакцинации.

Глава фонда Кирилл Дмитриев также заявлял, что российская вакцина "Спутник Лайт" может быть бустером для любых иностранных вакцин и отмечал, что "Спутник лайт" является первым в мире официально зарегистрированным бустером.

РФПИ первым предложил сотрудничество другим производителям вакцин: 23 ноября 2020 года предложение о совместных исследованиях по комбинированию вакцин было сделано Astrazeneca. Сегодня другие производители следуют примеру "Спутника V", исследуя возможности комбинирования разных вакцин, а подобные исследования со "Спутником" проводятся в ряде стран, включая Азербайджан, ОАЭ и Аргентину. Полученные данные подтверждают высокую эффективность и полную безопасность этого подхода. Интерес РФПИ к комбинированному подходу является частью глобальной стратегии фонда, призванной повысить эффективность других вакцин от коронавируса.