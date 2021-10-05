Создание центра высокотехнологичной медпомощи в Кисловодске обойдется почти в 1 млрд руб.

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Более 900 млн рублей планируется направить в 2022-2023 гг. на строительство федерального центра высокотехнологичной медпомощи ФГБУ "Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр ФМБА России" в Кисловодске. Об этом говорится в материалах к проекту федерального бюджета, опубликованных на портале правовой информации.

"Изменение параметров финансового обеспечения государственной программы "Развитие здравоохранения" обусловлено по федеральному проекту "Развитие инфраструктуры здравоохранения" увеличением бюджетных ассигнований <...> на строительство Федерального центра высокотехнологичной медицинской помощи ФГБУ "Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр ФМБА России, город Кисловодск, Ставропольский край" в 2022 году на 125 млн рублей", - говорится в документе.

Отмечается, что в 2023 году на строительство центра высокотехнологичной медицинской помощи планируется направить 800 млн рублей.