В Башкирии в два раза увеличили количество грантов молодым сельским учителям

УФА, 5 октября. /ТАСС/. Количество грантов для молодых сельских учителей Башкирии увеличили в два раза, до 200. Сумма поддержки составит 690 тыс. рублей, сообщил глава республики Радий Хабиров во "ВКонтакте" во вторник.

"Нужно поддержать педагогов, особенно работающих в сельских школах. У них ответственная задача - создать условия, чтобы сельские дети были такими же успешными в жизни, как и те, кто учится в городских гимназиях и лицеях. Поэтому мы решили увеличить в два раза количество грантов для молодых преподавателей на селе. Ежегодно будем выдавать 200 сертификатов по 690 тыс. рублей", - написал Хабиров.

Грант учредили в 2019 году, изначально его размер составлял 600 тыс. рублей. Также в День учителя муниципалитеты получили 114 новых школьных автобусов. "Мы решили одну из важных проблем в системе образования республики - старых автобусов старше 10 лет в наших школах больше нет. До конца октября ждем еще 26 новых автомобилей для школ. Мы благодарны руководству страны за такую весомую поддержку. Но и мы не бездействуем. Совсем недавно Башкортостан на свои средства приобрел 41 школьный автобус, на сэкономленные деньги купили еще четыре машины. Всего за три последних года за счет федерального и республиканского бюджетов мы обновили парк наших школьных автобусов на 443 единицы", - также указал глава региона.

По его словам, всего в регионе свыше 1,4 тыс. школьных автобусов, они все оснащены тахографами и системой спутниковой навигации.