В Дагестане открылась выставка "Роль учителя в истории России"

МАХАЧКАЛА, 5 октября. / ТАСС/. Федеральная выставка "Роль учителя в истории России" открылась 5 октября в Махачкале на базе исторического парка "Россия - моя история", сообщает корреспондент ТАСС.

От имени врио главы Дагестана Сергея Меликова, участников мероприятия приветствовал заместитель председателя правительства Мурад Казиев. "Учителя с достоинством, энергией, мастерством, трепетным отношением к своему делу, не считаясь порой с личным временем, вкладывают в учеников частичку своей души, стремятся показать им, как важны для человека порядочность, справедливость, уважение друг к другу, любовь к Родине, помогают им найти дорогу в жизни. У каждого человека в памяти на всю жизнь остается светлый образ наставника, который сопровождает его всю жизнь, выступая в качестве морального ориентира и незримого советника", - передал слова Меликова зампред правительства.

Как рассказали в Министерстве образования и науки Дагестана, экспозиция, организованная Фондом гуманитарных проектов по инициативе Министерства просвещения России показывает посетителям многовековые традиции и реформы в педагогической науке страны.

"Современные цифровые технологии экспонирования позволят рассказать и показать, кто такой учитель, как эволюционировала профессия на протяжении веков и насколько она важна для настоящего и будущего", - сказал врио министра образования и науки Дагестана Яхья Бучаев.

По словам организаторов, экспозицию реализовали в трех тематических секциях. "В первой - "И работа, и призвание"- будет представлена визуализация статистики систем подготовки педагогов и повышения квалификации. Эти аспекты покажут через истории 85 финалистов конкурса "Учитель года - 2021". Раздел "Учитель и учительство в России" рассказывает об учителях, в разные эпохи сыгравших важную, но не всегда отмеченную признанием роль в истории страны. И, наконец, эмоциональная секция "Спасибо, учитель!" будет включать в себя благодарности известных персон современности своим учителям", - сказал собеседник ТАСС.

Вход на экспозицию бесплатный для всех категорий посетителей. Выставка пройдет до 10 октября в 13 регионах России.