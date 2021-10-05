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Пандемия COVID-19

Псковские власти перепрофилировали районную больницу для лечения пациентов с коронавирусом

По данным региональной администрации, в медучреждении развернуто 130 коек, которые будут использоваться в том числе для долечивания больных

ПСКОВ, 5 октября. /ТАСС/. Власти Псковской области, где ранее губернатор не исключил введение локдауна из-за роста числа заражений коронавирусом, перепрофилировали Псковскую районную больницу для лечения инфицированных. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации региона.

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"Псковская межрайонная больница перепрофилирована для лечения пациентов с COVID-19. В медучреждении развернуто 130 коек, которые будут использоваться в том числе для долечивания пациентов", - отмечается в сообщении.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 51 375 человек, 43 622 зараженных выздоровели, 799 больных умерли. С 4 октября кинотеатры можно заполнять только на 50%. С 11 октября сокращается допустимое количество зрителей в залах театров, на концертах, при проведении иных культурно-просветительных и зрелищных мероприятий: занимать можно будет до половины от общего количества посадочных мест. Ограничения будут действовать до конца месяца.

Теги
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