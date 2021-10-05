На программы благоустройства на Ставрополье направят почти 1,5 млрд рублей в 2022 году

СТАВРОПОЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья планируют направить из регионального бюджета почти 1,5 млрд рублей на программы благоустройства сел и городов края в 2022 году. Об этом сообщили журналистам в Минфине края по результатам представления основных параметров бюджета на заседании краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

"Расходы на благоустройство территорий планируются в объеме почти 1,5 млрд рублей, в том числе на формирование современной городской среды - 825 млн рублей, а на реализацию проектов "Программы поддержки местных инициатив" - 158 млн рублей", - говорится в сообщении.

Проекты по благоустройству территорий на Ставрополье реализуют по нескольким направлениям, включающим в себя региональную программу поддержки местных инициатив, развитие курортных территорий, формирование комфортной городской среды. В 2021 году финансирование программ превышало 2 млрд рублей.

В Минфине региона отмечают, что основные характеристики бюджета на планируемый период уточняются, но обозначенные направления расходов уже отражены в формируемом законопроекте о бюджете края.