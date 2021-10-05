Бурение 36 скважин запланировали в 2021 году в Крыму для решения проблемы дефицита воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Власти Крыма планируют в 2021 году бурение 36 скважин на четырех водозаборах в рамках комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения республики, сообщил во вторник на своей странице в Facebook председатель правительства региона Юрий Гоцанюк.

"В 2021 году запланировано бурение 36 скважин на Ивановском, Чеботарском, Николаевском и Бештерек-Зуйском водозаборах. В настоящий момент в работе 22 скважины, прокачка воды достигнет дебета 51,5 тыс. кубических метров в сутки", - написал Гоцанюк.

По его словам, также ведутся работы по снижению потерь воды на 14 объектах Симферополя. "В результате проведения этих мероприятий удастся снизить водопотери до 16,8 тыс. кубометров в сутки", - сообщил крымский премьер.

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников.

Правительство России направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента России Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки. После реализации части плана и прошедших в первой половине лета сильных ливней на полуострове ситуация с водой стабилизировалась, почасовую подачу воды в Симферополе отменили.