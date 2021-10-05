ТАСС установил поименный список испанских солдат, защищавших Ленинград в годы блокады

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Специалисты информационного агентства ТАСС установили поименный список 133 испанских добровольцев, принимавших участие в обороне Ленинграда в годы его блокады на стороне Красной армии. Настолько полный перечень публикуется впервые, сообщил во вторник управляющий делами Санкт-Петербургского регионального информационного центра агентства Станислав Вязьменский на Международном ибероамериканском форуме.

"С 2018 года я работаю над выявлением поименного списка испанских "детей войны", которые ушли добровольцами в Ленинградскую армию народного ополчения в первые дни Великой Отечественной войны защищать свою вторую родину - СССР и Ленинград. <...> Таким образом, можно говорить о том, что общее число испанских юношей-ополченцев, которые защищали город Ленина, - 133 человека", - рассказал Вязьменский в своем докладе на Ибероамериканском форуме в Петербурге.

На данный момент 66 имен испанских добровольцев уже опубликованы в научном журнале, в ближайшее время будет издана вторая часть списка, включающая в себя 67 имен. Кроме самих имен, определение которых из-за неправильных транскрипций на русский с испанского в военных документах было местами затруднено, также публикуются биографические сведения о каждом из испанцев, оборонявшем Ленинград. В зависимости от количества сохранившихся документов, биографии варьируются от нескольких строчек до полного изложения жизненного пути.

В основу исследования легли документы Центрального архива Министерства обороны, Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга и Испанского центра в Москве. Также, благодаря сотрудничеству ТАСС с общественными организациями в Стране Басков и в Астурии, журналистам удалось найти потомков двух испанских ополченцев Мартина Пеньи и Антонио Суареса, погибших в августе-сентябре 1941 года при выходе из финского окружения 3-й Ленинградской дивизии народного ополчения. Их смертные медальоны, найденные участниками поисковых отрядов "Патриот" и "Доброволец-Политех", были переданы родственникам испанских ополченцев в Бильбао и в Малаге.

V Международный форум "Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и современность", посвященный отношениям РФ с испано- и португалоязычными странами Европы и Америки, проходит с 4 по 6 октября на базе факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. Его организаторами являются СПбГУ, Институт Латинской Америки РАН, Институт Беринга-Беллинсгаузена для обеих Америк при поддержке МИД РФ. Это одно из самых представительных в России мероприятий, посвященных социально-политическим, экономическим процессам Латинской Америки, ее истории и культуре.